أسعار الذهب اليوم في العراق 19 سبتمبر 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لاجتماعات البنوك المركزية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,251 دينار (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,096 دينار (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,939 دينار (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,526,907 دينار (1,931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,251,016 دينار ( 62,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إلا أنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1930 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.1% إلى 1951 دولار للأوقية.