أسعار الذهب اليوم في العراق 19 ديسمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكى المقرر صدورها هذا الأسبوع. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 105,225 دينار (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 92,074 دينار (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 78,920 دينار (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 3,272,500 دينار (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 105,225,080 دينار (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهد سعر الذهب تراجعا بالأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 2038 دولار.