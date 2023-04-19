أسعار الذهب اليوم في العراق 19 أبريل 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لتوجهات الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,357 دينار (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,939 دينار (55.71 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,519 دينار (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,592,394 دينار (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,356,705 دينار ( 63,662 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع استعادة الدولار لبعض قوته، فيما يعكف المتعاملون على تقييم احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل أن يوقف دورة الرفع بصورة مؤقتة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2003.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2016.20 دولار.