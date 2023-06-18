أسعار الذهب اليوم في العراق 18 يونيو 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.1% ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,400 دينار (63.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,102 دينار (55.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,801 دينار (47.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,562,634 دينار (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,399,794 دينار ( 62,997 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعدما حوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، لكن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام حدت من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.