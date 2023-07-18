أسعار الذهب اليوم في العراق 18 يوليو 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com تراجع ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,505 دينار (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,194 دينار (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,880 دينار (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,565,904 دينار (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,504,939 دينار( 63,077 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وصعد سعر الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1963.70 دولار.