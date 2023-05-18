أسعار الذهب اليوم في العراق 18 مايو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,202 دينار (63.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,804 دينار (55.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,403 دينار (47.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,587,595 دينار (1,978 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,202,422 دينار ( 63,595 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمي تراجعا اليوم إذ تحركت أسعار المعدن الأصفر تحركا طفيفا بعدما‭‭‭ ‬‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1982.60 دولار.