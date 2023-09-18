أسعار الذهب اليوم في العراق 18 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبىا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما استقر سعر الذهب العالمي قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,007 دينار (61.93 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,883 دينار (54.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,756 دينار (46.45 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,519,306 دينار (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,006,619 دينار ( 61,929 دولار).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب العالمية اليوم الإثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1946.10 دولار للأوقية.