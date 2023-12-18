أسعار الذهب اليوم في العراق 18 ديسمبر 2023.. مكاسب هائلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 105,146 دينار (80.39 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 92,005 دينار (70.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 78,861 دينار (60.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 3,270,050 دينار (2,500 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 105,146,302 دينار (80,386 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين، مدعومة بضعف عوائد السندات الأمريكية مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2032 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 2037 دولار للأوقية.