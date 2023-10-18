أسعار الذهب اليوم في العراق 18 أكتوبر 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى شهر مع تفاقم الصراع فى الِشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,617 دينار (62.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,416 دينار (54.56 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,214 دينار (46.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,538,282 دينار (1,939 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,616,781 دينار (62,350 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتصعد أعلى مستوياتها في شهر تقريبا بعدما عزز انفجار مستشفى غزة المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وأبقى على جاذبية المعدن النفيس كاستثمار آمن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1935.63 دولار للأوقية (الأونصة).

كما قفزت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1948.40 دولار.