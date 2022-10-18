أسعار الذهب اليوم في العراق 18 أكتوبر 2022.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى تراجع أسعار الذهب فى أسواق العراق، فى الوقت الذى تباينت فيه أسعار الذهب العالمية إذ أدى ضعف الدولار إلى ارتفاع جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 76,848 دينار ( 53.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 67,244 دينار ( 46.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 57,637 دينار (39.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,389,973 دينار ( 1,653 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 76,847,998 دينار ( 53,148 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، رغم المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1658.50 دولار.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدا وارتفاع الدولار وعوائد السندات.