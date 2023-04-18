أسعار الذهب اليوم في العراق 18 أبريل 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وترقب مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,758 دينار (64.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,165 دينار (56.34 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,570 دينار (48.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,635,989 دينار (2,002 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,758,500 دينار ( 64,383 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2001.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2011.10 دولار.