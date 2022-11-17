أسعار الذهب اليوم في العراق 17 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيًا مع استقرار أسعار الذهب العالمية مع انكماش الطلب على المعدن الثمين. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83.183 دينار ( 56.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72.787 دينار ( 49.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62.388 دينار (42.59 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2.586.985 دينار ( 1.766 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83.182.800 دينار ( 56.781 دولار).

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب العالمى، اليوم الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية،

في حين عزّزت آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حِدّة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يُذكَر على سعر الذهب في المعاملات الفورية الذى سجل 1773.40 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1776.20 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية، أمس الثلاثاء بعد أنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.