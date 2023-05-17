أسعار الذهب اليوم في العراق 17 مايو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط قلق بشأن مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,781 دينار (63.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,310 دينار (55.84 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,837 دينار (47.86 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,605,579 دينار (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,780,687 دينار ( 63,814 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا اليوم الأربعاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن الأصفر في ظل قلق المستثمرين بشأن المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأمريكي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وشهدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تغيرا طفيفا لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.