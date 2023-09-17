أسعار الذهب اليوم في العراق 17 سبتمبر 2023.. استقرار المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا 0.3% مكاسب أسبوعية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,004 دينار (61.90 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,880 دينار (54.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,754 دينار (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,519,224 دينار (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,003,999 دينار ( 61,900 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليصعد بنحو 1%، مدعوما بضعف الدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات تنفيذ إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، في حين قدمت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية المزيد من الدعم، بحسب وكالة رويترز.