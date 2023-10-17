أسعار الذهب اليوم في العراق 17 أكتوبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,796 دينار (61.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,698 دينار (54.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,598 دينار (46.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,512,753 دينار (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,795,927 دينار (61,723 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور بيانات اقتصادية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى جيروم باول المرتقب خلال هذا الأسبوع، والذي قد يحدد مسارات رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.88 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1930.00 دولار.