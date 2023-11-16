أسعار الذهب اليوم في العراق 16 نوفمبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط توقعات بإنهاء مسار رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,266 دينار (63.66 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,860 دينار (55.70 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,451 دينار (47.75 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,589,578 دينار (1,980 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,266,186 دينار (63,659 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1965.08 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1967.70 دولار.