أسعار الذهب اليوم في العراق 16 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية،

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجعت أسعار الذهب العالمية لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,266 دينار ( 57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,734 دينار ( 50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,200 دينار (43.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,620,663 دينار ( 1,784 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,265,683 دينار ( 57,350 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتهبط من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يبدو أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن هدأت مخاوف المستثمرين بشأن انفجار في بولندا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1772.95 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجلت أعلى مستوياته منذ 15 أغسطس أمس الثلاثاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776 دولارا.