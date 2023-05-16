أسعار الذهب اليوم في العراق 16 مايو 2023.. عيار 18 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد إشارات البنك المركزي الأمريكي حول استمرار الفائدة المرتفعة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,633 دينار (64.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,056 دينار (56.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,476 دينار (48.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,632,099 دينار (2,010 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,633,404 دينار ( 64,630 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.40 دولار.