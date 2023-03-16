أسعار الذهب اليوم في العراق 16 مارس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وتعافى كريدي سويس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 90,207 دينار (61.82 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 78,933 دينار (54.09 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 67,657 دينار (46.37 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,805,450 دينار (1,923 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 90,207,397 دينار (61,820 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار ، بيد أن الأسعار بقيت دون أعلى مستوى لها في 6 أسابيع الذى سجلته في الجلسة الماضية مع تحسن معنويات المستثمرين بعد قيام بنك كريدي سويس ، أحدث وجهة لأزمة مصرفية محتملة بتأمين الأموال، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.75 دولارًا للأوقية ، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ أوائل فبراير عند 1937.28 دولارًا أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1922.30 دولار.