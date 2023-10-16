أسعار الذهب اليوم في العراق 16 أكتوبر 2023.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع تزايد المخاوف من احتدام صراع الشرق الأوسط، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,518 دينار (61.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,455 دينار (53.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,390 دينار (46.13 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,504,114 دينار (1,913 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,518,133 دينار (61,511 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد بلوغه أعلى مستوى في قرابة شهر مع تصاعد المخاوف من الصراع الفلسطينى الإسرائيلى التي دفعت المعدن النفيس للصعود بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1921.69 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1934.40 دولار للأوقية.