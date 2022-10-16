أسعار الذهب اليوم في العراق 16 أكتوبر 2022.. عيار 21 يستقر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد الأسعار في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب بالأسواق العراقية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس الجمعة، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس؛ متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف المرتبطة برفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

أسعار الذهب عيار 24

لم يطرأ تغيير على أسعار الذهب عيار 24 في أسواق العراق، إذ سجلت 77,286 دينار ( 52.94 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

واستقرت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية مسجلة 67,627 دينار (46.32 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقرت أسعار الذهب عيار 18 في العراق مسجلة 57,966 دينار (39.70 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,403,598 دينار (1,646 دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق العراق 77,286,109 دينار ( 52,936 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أول أمس ، إذ تراجع المعدِن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس؛ متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 1643.90 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% لتستقر عند 1649.50 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 2.9% خلال الأسبوع الماضى.