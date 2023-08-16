أسعار الذهب اليوم في العراق 16 أغسطس 2023.. ثبات نسبي

شهدت أسعار الذهب ثباتا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,179 دينار دينار (61.26 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,158 دينار (53.61 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,135 دينار (45.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,493,561 دينار (1,905 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,178,822 دينار ( 61,264 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب يوم الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.