أسعار الذهب اليوم في العراق 15 يونيو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما هبط سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى فى ربع عام مع صعود الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81.218 دينار (62.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71.067 دينار (54.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60.914 دينار (46.57 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2.525.879 دينار (1.931 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81.217.968 دينار ( 62.093 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى انخفاضًا، اليوم الخميس، ليهبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقدم على المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1935.09 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلًا أدنى مستوياته منذ 17 مارس.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 1947.10 دولار.