أسعار الذهب اليوم في العراق 15 يوليو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 1.9% وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,236 دينار (62.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,958 دينار (55.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,678 دينار (47.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,557,532 دينار (1,955 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,235,768 دينار ( 62,871 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمي على ارتفاع في نهاية تعاملات أمس، محققا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل بعد ارتفاعه بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد؛ يأتي ذلك مع تراجع توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولاراً للأوقية (الأونصة) مرتفعاً 1.9% خلال الأسبوع المنقضى.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ليصل إلى 1964.00 دولارا.