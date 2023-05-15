أسعار الذهب اليوم في العراق 15 مايو 2023.. ارتفاع عيار 18

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تباين سعر الذهب العالمي مع استمرار المخاطر الاقتصادية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,398 دينار (64.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,725 دينار (56.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,049 دينار (48.66 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,655,874 دينار (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,397,871 دينار ( 64,878 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعها على مدى ثلاث جلسات.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2018.20 دولار للأوقية.