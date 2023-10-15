أسعار الذهب اليوم في العراق 15 أكتوبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 5.2% مكاسب أسبوعية مع نهاية تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,442 دينار (62.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,263 دينار (54.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,082 دينار (46.63 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,532,843 دينار (1,934 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,441,892 دينار (62,170 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 3% ، لتحقق أفضل أداء أسبوعى لها في سبعة أشهر، إذ دفع الصراع المتزايد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 3.2% إلى 1928.15 دولار للأوقية ( الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 3.1% إلى 1941.50 دولار.