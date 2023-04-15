أسعار الذهب اليوم في العراق 15 أبريل 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تراجع مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 94,125 دينار (64.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 82,362 دينار (56.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 70,595 دينار (48.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,927,300 دينار (2,005 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 94,125,402 دينار ( 64,469 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أمس إذ سجل تراجعا حادا بعدما بلغ أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال الجلسة الماضية، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعدما أشار مسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 2003.60 دولار للأوقية ( الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.9 % إلى 2015.80 دولار.