أسعار الذهب اليوم في العراق 15 أبريل 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في سوريا، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق سوريا بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تراجع مع ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في سوريا طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في سوريا 161,981 ليرة (64.47 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوريا 141,737 ليرة (56.41 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق سوريا 121,488 ليرة (48.35 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى سوريا 5,037,612 ليرة (2,005 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى سوريا 161,981,100 ليرة ( 64,469 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أمس إذ سجل تراجعا حادا بعدما بلغ أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال الجلسة الماضية، وذلك مع ارتفاع الدولار وبعدما أشار مسئول بمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وعند الإغلاق، انخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى 2003.60 دولار للأوقية ( الأونصة).

وهبط سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.9 % إلى 2015.80 دولار.