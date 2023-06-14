أسعار الذهب اليوم في العراق 14 يونيو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,811 دينار (62.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,587 دينار (54.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,360 دينار (46.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,544,337 دينار (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,811,476 دينار ( 62,595 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1948.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1961.70 دولار.