أسعار الذهب اليوم في العراق 14 مارس 2023.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف رفع الفائدة بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 89,266 دينار (61.42 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 78,110 دينار (53.74 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 66,951 دينار (46.06 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,776,174 دينار (1,910 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 89,266,040 دينار (61,418 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة يونهاب.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1916.20 دولار للأوقية.