أسعار الذهب اليوم في العراق 14 سبتمبر 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط توقعات بقرب وقف رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,238 دينار (61.32 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,210 دينار (53.65 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,180 دينار (45.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,495,407 دينار (1,907 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,238,183 دينار ( 61,315 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والتي لامستها في الجلسة الماضية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية (الأونصة) لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس عند 1905.10 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1926.70 دولار.