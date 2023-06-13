أسعار الذهب اليوم في العراق 13 يونيو 2023.. عيار 21 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى وصدور بيانات التضخم الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,539 دينار (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,223 دينار (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,905 دينار (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,566,950 دينار (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,538,585 دينار ( 63,103 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا ، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار، إلا أنّ حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق، إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) غداً بشأن السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1960.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1974.60 دولار.