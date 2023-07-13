أسعار الذهب اليوم في العراق 13 يوليو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ شهر مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,335 دينار (63.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,170 دينار (55.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,003 دينار (47.27 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,529,533 دينار (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,335,475 دينار ( 63,019 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قريبا عن تشديد سياسته النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهبت أسعار الذهب فى في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1959.94 دولار للأوقية (الأونصة) ، مسجلة أعلى مستوي منذ 16 يونيو.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1964.40 دولار.