أسعار الذهب اليوم في العراق 13 نوفمبر 2022 .. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في العراق ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق فى الوقت الذى أغلق فيه سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليحقق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,201 دينار ( 56.99 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,803 دينار ( 49.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,402 دينار (42.74 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,587,558 دينار ( 1,772 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,201,222 دينار ( 56,987 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا فى نهاية تعاملات أول أمس ليحقق أكبر ارتفاع في أكثر من عامين بعد زيادة مكاسبه ، إذ عززت الدلائل على تباطؤ التضخم الآمال في احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى تخفيف سياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.