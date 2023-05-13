أسعار الذهب اليوم في العراق 13 مايو 2023.. عيار 21 ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع تفاقم أزمة سقف الدين الأمريكى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,729 دينار (64.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,139 دينار (56.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,548 دينار (48.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,635,065 دينار (2,012 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,728,778 دينار ( 64,678 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إذ تحول المعدن الأصفر للارتفاع بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة حيث أقبل المستثمرون على الشراء للاستفادة من تراجع الأسعار في حين استمر الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل مخاطر اقتصادية منها المخاوف من تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2018.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 2023.40 دولار.