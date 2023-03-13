أسعار الذهب اليوم في العراق 13 مارس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى 5 أسابيع مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 87,556 دينار (60.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 76,613 دينار (52.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 65,668 دينار (45.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,722,979 دينار (1,875 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 87,555,590 دينار (60,286 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية.