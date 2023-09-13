أسعار الذهب اليوم في العراق 13 سبتمبر 2023.. انخفاض المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,388 دينار (61.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,342 دينار (53.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,292 دينار (46.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,500,080 دينار (1,911 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,388,434 دينار ( 61,431 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا اليوم الأربعاء لكنه تماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة الماضية مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية والتي قد توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1910.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس عند 1906.50 دولار للأوقية أمس.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1993.30 دولار للأوقية.