أسعار الذهب اليوم في العراق 13 ديسمبر 2022.. المعدن النفيس يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار و ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,101 دينار (57.48 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,590 دينار (50.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,077 دينار (43.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,615,531 دينار ( 1,788 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,100,671 دينار (57,479 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار، لكن المعدن الأصفر تحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1786.28 دولار للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1796.90 دولار.