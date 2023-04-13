أسعار الذهب اليوم في العراق 13 أبريل 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 95,154 دينار (65.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 83,261 دينار (57.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 71,366 دينار (48.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,959,274 دينار (2,027 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 95,153,505 دينار ( 65,174 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد للجلسة الثالثة على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل ثم يوقف الزيادات، بحسب وكالة رويترز.

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 2030.70 دولار.