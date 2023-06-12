أسعار الذهب اليوم في العراق 12 يونيو 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما نزل سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,543 دينار (63.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,227 دينار (55.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,908 دينار (47.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,567,080 دينار (1,961 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,542,762 دينار ( 63,058 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى المتعلق بسعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1971.10 دولار.