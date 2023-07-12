أسعار الذهب اليوم في العراق 12 يوليو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,407 دينار (62.24 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,233 دينار (54.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,056 دينار (46.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,531,765 دينار (1,936 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,407,228 دينار ( 62,238 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول مسار سياسة رفع أسعار الفائدة التى ينتهجها مجلس الاحتياطى الفيدرالى ( المركزى الأمريكى)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1940.53 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1946.00 دولار.