أسعار الذهب اليوم في العراق 12 سبتمبر 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,806 دينار (61.75 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,707 دينار (54.03 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,606 دينار (46.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,513,074 دينار (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,806,233 دينار ( 61,749 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالى الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.10 دولار.