أسعار الذهب اليوم في العراق 12 ديسمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي متأثرا بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,507 دينار (57.67 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,945 دينار (50.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,381 دينار (43.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,628,153 دينار ( 1,794 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,506,530 دينار (57,669 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1793.44 دولار للأونصة (الأوقية).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1805.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.