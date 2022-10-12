أسعار الذهب اليوم في العراق 12 أكتوبر 2022.. مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق العراق متماشيا مع صعود أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع تراجع الدولار وسط ترقب لرفع أسعار الفائدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 78,497 دينار (53.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,686 دينار ( 47.00 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,874 دينار (40.29 دولار).

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب فى العراق إلى 2,441,250 دينار ( 1,671 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 78,496,771 دينار ( 53,717 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بدعم من تراجع طفيف للدولار ، إذ يدرس المستثمرون محضر اجتماع السياسة الفيدرالية في سبتمبر وبيانات التضخم بحثًا عن دلائل على مسار رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1668.40 دولارًا للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه لخمس جلسات متتالية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار بنسبة 0.1% أمام منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في كينيسيس مونى “هناك بعض الشراء للذهب لأنهم يرون أن الدولار يتباطأ قليلاً ، “ومع ذلك ، فإن السوق الآن في حالة من الانتظار والترقب قبل صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير التضخم”.