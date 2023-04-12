أسعار الذهب اليوم في العراق 12 أبريل 2023.. المعدن الثمين يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 94,482 دينار (64.69 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 82,673 دينار (56.61 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 70,862 دينار (48.52 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,938,380 دينار (2,012 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 94,481,670 دينار ( 64,691 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار وسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2020.10 دولار.