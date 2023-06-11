أسعار الذهب اليوم في العراق 11 يونيو 2023.. عيار 18 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 0.7 % فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,568 دينار (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,249 دينار (55.19 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,927 دينار (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,567,862 دينار (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,567,915 دينار ( 63,077 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على تراجع فى ختام تعاملات أول أمس مع صعود الدولار وارتفاع عائد السندات ، لكنه اتجه لتحقيق أفضل أسبوع له منذ أوائل مايو بعد بيانات الوظائف الضعيفة التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أسعار الفائدة كما هى الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.