أسعار الذهب اليوم في العراق 11 يوليو 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي صعود أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,462 دينار (62.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,281 دينار (54.50 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,097 دينار (46.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,533,465 دينار (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,461,904 دينار ( 62,280 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1928.99 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1934.60 دولار للأوقية.