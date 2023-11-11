أسعار الذهب اليوم في العراق 11 نوفمبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا مسجلا 2.8% خسائر أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,642 دينار (62.37 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,438 دينار (54.57 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,232 دينار (46.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,539,064 دينار (1,940 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,641,936 دينار (62,370 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% ليسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بينما عزز الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجانب الهبوطي، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 1936.09 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6 % إلى 1937.70 دولارا.