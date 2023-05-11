أسعار الذهب اليوم في العراق 11 مايو 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وأزمة سقف الديون، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,504 دينار (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,818 دينار (57.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,129 دينار (48.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,659,169 دينار (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,503,826 دينار ( 65,270 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار.