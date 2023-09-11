أسعار الذهب اليوم في العراق 11 سبتمبر 2023.. عيار 18 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,137 دينار (62.00 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,997 دينار (54.25 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,854 دينار (46.50 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,523,373 دينار (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,137,408 دينار ( 62,003 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مدعوم بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وفقا لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1927.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1950.80 دولار.